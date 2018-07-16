В Харькове водитель легковушки сбил двух детей

14 июля в 19:58 часов в Харькове 22-летний водитель легкового автомобиля сбил 9-летнего и 8-летнего мальчиков.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

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"14 июля в 19:58 часов в районе дома № 46 по улице Героев Труда автомобилем DAEWOO Lanos под управлением 22-летнего водителя были травмированы малолетние жители Харькова, 9 и 8-летние мальчики", – говорится в сообщении.

Как отмечается, пострадавшие с ушибами были доставлены в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной помощи. После оказания медицинской помощи их отпустили домой. Состояние здоровья детей удовлетворительное.

Информация внесена в журнал единого учета правонарушений. В настоящее время проводится проверка.