Церемония награждения бойцов 92-й отдельной механизированной бригады за бои под Иловайском в 2014 году состоялась в Молодежном парке. Там собрались военные, родственники погибших, волонтеры и горожане.

Награды военным вручил генерал-майор Виктор Николюк (позывной "Ветер"), который был командиром 92-й отдельной механизированной бригады, сообщает UA: Харьков.

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Отличия выполнен в форме креста с надписью "Иловайск-2014". Стоит отметить, что награда не является официальной, а вручают ее впервые.

Волонтер Ирина Белецкая рассказала, что сначала организаторы искали контакты бойцов, затем разработали эскиз креста, а в воскресенье готовые отличия вручили 116 военным.

Вручение наград за бои под Иловайском в 2014 году / Фото UA Харьков



Отличия выполнены в виде креста и посвящена 5-й годовщине Иловайской трагедии / Фото UA Харьков

Виктор Николюк напомнил, что весной-летом 2014 бригада насчитывала менее 500 человек личного состава.

В августе был дан приказ идти на деблокацию Иловайская, и пошли все – танкисты, артиллерия, разведчики, пехота, связисты. Ядром личного состава стали бывшие афганцы и участники локальных войн за рубежом. Но силы были неравны. Нас прессовал дивизион российских "Градов", минометные батареи и живая сила противника,

– рассказал Николюк.

Он отметил, что из 265 бойцов под его командованием погибли 12 человек, еще 4 из тех, кто оказался в котле, погибли позже в боях с российскими агрессорами.

Иловайск – это трагедия, и в то же время это подвиг людей, отдавших за родину не только кровь, но и жизнь,

– сказал генерал-майор.

Участники памятного мероприятия спели Гимн Украины и почтили память погибших в Иловайске минутой молчания. Священники отслужили панихиду по погибшим и освятили волонтерские награды.

Что известно о боях за Иловайск?Начались они 10 августа 2014. А уже 28 числа украинские войска попали в окружение. До этого воины ВСУ так и не смогли взять город под свой контроль.



29 августа с пророссийскими боевиками вроде бы удалось договориться о "зеленом коридоре" для вывода украинских бойцов и техники без огня. Однако, обе колонны при выходе из города расстреляли пророссийские боевики и российские регулярные части.



По официальным данным, в Иловайском котле погибли 366 военных, 249 были ранены, 128 попали в плен и еще 158 до сих пор числятся пропавшими без вести.