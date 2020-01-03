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      В январе львовяне меньше заплатят за тепло: заявление Садового

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      Андрей Садовый / 24 канал

      В январе львовяне получат платежки за тепло и горячую воду со существенно уменьшенной ценой.

      Как сообщил Андрей Садовый на своей странице в фейсбуке, цена будет снижена в среднем от 100 до 300 гривен.

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      Городской глава подчеркнул, что это является подарком для львовян на Новый год и Рождество. Садовый объяснил, что соответствующее решение они приняли сегодня, 3 января.

      Я думаю, что это очень хороший подарок для всех нас с вами. И я бы очень хотел, чтобы цена на газ и дальше уменьшалась, потому что мы имеем большие залежи газа в нашей стране,
      – добавил Садовый.

      Также он пригласил весь состав НКРЭ во Львов и призвал установить обоснованный тариф, который, возможно, будет еще меньше.

      Что такое НКРЭ? Это национальная комиссия, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

      К слову, ряд украинских городов также пересмотрели тарифы на отопление. Таким образом они выполняют решение правительства об уменьшении сумм в платежках за тепло до 30%.


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      Теги: Новости Украины Новости Львова Тарифы Тарифы на газ Андрей Садовой Газ
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