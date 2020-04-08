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      В экономическом колледже в Одессе снова возник пожар: предыдущий унес 16 жизней

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      В Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, что на улице Троицкой, снова возник пожар. Предыдущий раз возгорание в здании произошло в декабре 2019 года, и тогда в результате 16 человек погибли и еще более 30 человек пострадали.

      За інформацією пресслужби ДСНС у Одеській області, нова пожежа в економічному коледжі виникла приблизно о 18:00 8 квітня.

      Радимо ознайомитися Пожежа через несправну електропроводку: як уникнути трагедії – поради

      Як повідомили рятувальникам, дим ішов п’ятого поверху будівлі, що сьогодні не діє.

      Прибувши на місце, вогнеборці з’ясували, що горять кабелі на площі шириною в 1 метр.


      Рятувальники на місці нової пожежі в економічному коледжі на Троїцькій у Одесі / Фото: пресслужба ДСНС 

      Рятувальникам вдалося ліквідувати займання за кілька хвилин після прибуття.

      Ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем. Особи зловмисників наразі є невідомими. За даними одеського видання "Думская", найімовірніше, в будинку поселилися бездомні.

      Зверніть увагу Смертельна пожежа на Троїцькій у Одесі: з'явилися детальні подробиці причин від Кабміну

      Пожежа в економічному коледжі на Троїцькій в Одесі: головне

      • Сталася вона 4 грудня 1019 року. Тоді вогонь охопив майже 4 тисячі квадратних метрів. 
      • На момент пожежі в будівлі коледжу перебували 210 осіб: 172 студенти та 38 співробітників навчального закладу. Більшість вдалось евакуювати, однак не всіх.
      • Внаслідок інциденту загинули 16 осіб і ще 30 постраждали.
      • Поліція розглядає 3 версії причини пожежі: підпал, необережне поводження з вогнем та аварійна робота електрообладнання (пожежу могли спричинити електрообігрівачі, які ввімкнули через відсутність опалення).
      • Урядова комісія вважає, що трагедія сталася через займання побутового електричного обладнання на третьому поверсі, а люди не змогли евакуюватися, бо один із входів було зачинено.
      • Основною причиною комісія називає недбале ставлення керівництва та персоналу коледжу до протипожежної безпеки.
      • 10 грудня поліція повідомила про підозру директорці коледжу Любові Кочерзі (справа стосується службової недбалості та порушення правил пожежної безпеки, що спричинило тяжкі наслідки).
      • 20 грудня звільнили керівника Головного управління ДСНС в Одеській області Віктора Федорчака та його заступника Михайла Вовка.
      • А завідувачку господарством економічного коледжу на Троїцькій в Одесі Тетяну Фомич 15 січня суд відправив під нічний домашній арешт.
      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины ГСЧС Новости Одессы Пожар в Одессе на Троицкой Пожар
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