В экономическом колледже в Одессе снова возник пожар: предыдущий унес 16 жизней
В Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, что на улице Троицкой, снова возник пожар. Предыдущий раз возгорание в здании произошло в декабре 2019 года, и тогда в результате 16 человек погибли и еще более 30 человек пострадали.
За інформацією пресслужби ДСНС у Одеській області, нова пожежа в економічному коледжі виникла приблизно о 18:00 8 квітня.
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Як повідомили рятувальникам, дим ішов п’ятого поверху будівлі, що сьогодні не діє.
Прибувши на місце, вогнеборці з’ясували, що горять кабелі на площі шириною в 1 метр.
Рятувальники на місці нової пожежі в економічному коледжі на Троїцькій у Одесі / Фото: пресслужба ДСНС
Рятувальникам вдалося ліквідувати займання за кілька хвилин після прибуття.
Ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем. Особи зловмисників наразі є невідомими. За даними одеського видання "Думская", найімовірніше, в будинку поселилися бездомні.
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Пожежа в економічному коледжі на Троїцькій в Одесі: головне
- Сталася вона 4 грудня 1019 року. Тоді вогонь охопив майже 4 тисячі квадратних метрів.
- На момент пожежі в будівлі коледжу перебували 210 осіб: 172 студенти та 38 співробітників навчального закладу. Більшість вдалось евакуювати, однак не всіх.
- Внаслідок інциденту загинули 16 осіб і ще 30 постраждали.
- Поліція розглядає 3 версії причини пожежі: підпал, необережне поводження з вогнем та аварійна робота електрообладнання (пожежу могли спричинити електрообігрівачі, які ввімкнули через відсутність опалення).
- Урядова комісія вважає, що трагедія сталася через займання побутового електричного обладнання на третьому поверсі, а люди не змогли евакуюватися, бо один із входів було зачинено.
- Основною причиною комісія називає недбале ставлення керівництва та персоналу коледжу до протипожежної безпеки.
- 10 грудня поліція повідомила про підозру директорці коледжу Любові Кочерзі (справа стосується службової недбалості та порушення правил пожежної безпеки, що спричинило тяжкі наслідки).
- 20 грудня звільнили керівника Головного управління ДСНС в Одеській області Віктора Федорчака та його заступника Михайла Вовка.
- А завідувачку господарством економічного коледжу на Троїцькій в Одесі Тетяну Фомич 15 січня суд відправив під нічний домашній арешт.
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