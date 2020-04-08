В экономическом колледже в Одессе снова возник пожар: предыдущий унес 16 жизней

В Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, что на улице Троицкой, снова возник пожар. Предыдущий раз возгорание в здании произошло в декабре 2019 года, и тогда в результате 16 человек погибли и еще более 30 человек пострадали.

За інформацією пресслужби ДСНС у Одеській області, нова пожежа в економічному коледжі виникла приблизно о 18:00 8 квітня.

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Як повідомили рятувальникам, дим ішов п’ятого поверху будівлі, що сьогодні не діє.

Прибувши на місце, вогнеборці з’ясували, що горять кабелі на площі шириною в 1 метр.



Рятувальники на місці нової пожежі в економічному коледжі на Троїцькій у Одесі / Фото: пресслужба ДСНС

Рятувальникам вдалося ліквідувати займання за кілька хвилин після прибуття.

Ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем. Особи зловмисників наразі є невідомими. За даними одеського видання "Думская", найімовірніше, в будинку поселилися бездомні.

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