В Казахстане – вспышка менингита: 12 человек погибли

В Казахстане зафиксировали вспышку бактериального менингита. Медикам известно о 58 случаях заболевания с начала года, 12 из них – смертельные.

Об этом на брифинге в Алматы заявил министр здравоохранения Казахстана Элжан Биртанов, передает "Общественное".

Читайте также: 5 распространенных болезней, которые лечит черешня

На прошлой неделе состоялось заседание национального консультативного комитета относительно инфекций, при участии инфекционистов и эпидемиологов. Они приняли решение, что вопрос вакцинации пока преждевремен,

– отметил Биртанов.

По словам министра, распространение болезни не достигло критического уровня, поэтому общую вакцинацию в стране пока не будут проводить.

Отмечается, что на улицах много людей ходят в одноразовых масках, а в аптеках страны уже даже ощутим их дефицит.

Пресса и телевидение призывают жителей избегать скопления людей, а главный имам Алматы призвал людей, которые испытывают симптомы болезни, прекратить поститься в Рамадан.

Как сообщают в СМИ, крупнейшие очаги заболевания – города Алматы и Астана.

Что такое менингит?

Это воспаление мягкой мозговой оболочки, покрывающей головной и спинной мозг человека. Воспаление могут вызвать вирусы, бактерии или другие микроорганизмы, и, в более редких случаях, некоторые лекарственные препараты. Менингит представляет опасность для жизни человека, поэтому это заболевание классифицируется как неотложное состояние.

Заболеваемость бактериальным менингитом составляет в среднем около 3 случаев на 100 тысяч населения.