23:16
4 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
20°C
27°C 15°C
  • вторник
    25°C 16°C
  • среда
    19°C 13°C
  • четверг
    23°C 10°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ "УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ РОМАН СУЩЕНКО
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Новый царский зодчий в Крыму. Синяя армия Путина
Вєсті Кремля
19:52, 2 июня
Вести.UA. Мечты Тимошенко. Клоун Царев
Вєсті.UA
21:36, сегодня
Куда
ЦРУ
09:14, 1 июня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 июня
Вспомнить Все. Студенческая сессия
Згадати все
00:35, 2 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
ОЛЕГ СЕНЦОВ "УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ РОМАН СУЩЕНКО

В Казахстане – вспышка менингита: 12 человек погибли

23 Читати новину українською
Медикам известно о 58 случаях заболевания с начала года, 12 из них – смертельные.
Медикам известно о 58 случаях заболевания с начала года, 12 из них – смертельные. / Фото из открытых источников

В Казахстане зафиксировали вспышку бактериального менингита. Медикам известно о 58 случаях заболевания с начала года, 12 из них – смертельные.

Об этом на брифинге в Алматы заявил министр здравоохранения Казахстана Элжан Биртанов, передает "Общественное".

Читайте также: 5 распространенных болезней, которые лечит черешня

На прошлой неделе состоялось заседание национального консультативного комитета относительно инфекций, при участии инфекционистов и эпидемиологов. Они приняли решение, что вопрос вакцинации пока преждевремен,
–  отметил Биртанов.

По словам министра, распространение болезни не достигло критического уровня, поэтому общую вакцинацию в стране пока не будут проводить.

Отмечается, что на улицах много людей ходят в одноразовых масках, а в аптеках страны уже даже ощутим их дефицит.

Пресса и телевидение призывают жителей избегать скопления людей, а главный имам Алматы призвал людей, которые испытывают симптомы болезни, прекратить поститься в Рамадан.

Как сообщают в СМИ, крупнейшие очаги заболевания – города Алматы и Астана.

Что такое менингит?
Это воспаление мягкой мозговой оболочки, покрывающей головной и спинной мозг человека. Воспаление могут вызвать вирусы, бактерии или другие микроорганизмы, и, в более редких случаях, некоторые лекарственные препараты. Менингит представляет опасность для жизни человека, поэтому это заболевание классифицируется как неотложное состояние.
Заболеваемость бактериальным менингитом составляет в среднем около 3 случаев на 100 тысяч населения.

Теги: Жертвы Новости Казахстана Здоровье Инфекция
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Как сделать летние кофейные коктейли: легкие освежающие рецепты
сегодня, 14:17 Как сделать летние кофейные коктейли: легкие освежающие рецепты
211
Siemens холодильники
31 июля, 13:10 Siemens холодильники
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук