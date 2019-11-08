В Киеве ад вышел на поверхность: эпические последствия прорывов теплотрасс – видео

8 ноября в Киеве произошло два резонансных случаях, связанных с прорывом трубы. Да, на злополучном перекрестке Саксаганского и Шота Руставели одна из машин провалилась под землю. А на улице Назаровской начал "дышать" асфальт.

5 ноября в центре Киева на перекрестке улиц Шота Руставели и Саксаганского прорвало трубу. В результате "гейзеры", что вырвались из-под земли, частично расплавили асфальт на дороге.

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Утром 8 ноября, на третий день после инцидента, ситуация мало чем изменилась, а проблемы с движением в центре Киева все еще продолжались.

В частности, в сеть попало видео, как на этом злополучном перекрестке "под землю" ушел автомобиль Dacia. На опубликованных кадрах также видно, что остальным машинам все же удалось проскочить.

Машина провалилась под асфальт в центре Киева: смотрите видео

Днем 8 ноября появилась информация, что коммунальщики заменили все коммуникации на месте техногенной аварии, а само место прорыва засыпали щебнем. Работали всю ночь, несмотря на дождь.



Ремонтные работы на месте прорыва трубы в центре Киева / Фото: "Информатор", "Сегодня" Ремонтные работы на месте прорыва трубы в центре Киева / Фото: "Информатор", "Сегодня"

К слову, похожий прорыв трубы на перекрестке Шота Руставели и Саксаганского случился и год назад.

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Еще один прорыв теплотрассы произошел в Киеве днем ​​8 ноября, но уже в Шевченковском районе на улице Назаровской. Соответствующее видео также появилось в сети.

На улице Назаровской ад начинает выходить на поверхность. Судя по количеству аварий, киевлянам в этом году стоит надеяться на теплую зиму,

– подписал ролик автор Сергей Новицкий.