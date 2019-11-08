19:51
8 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      СИТУАЦИЯ ВОЗЛЕ ПЕТРОВСКОГО ДЖЕК МА В УКРАИНЕ ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: США уничтожает русское православие.Кадыров планирует убивать за оскорбления в сети
      Вєсті Кремля
      22:36, 7 ноября
      Вести.UA: Оговорка Зеленского по Фрейду. Порошенко отдыхает
      Вєсті.UA
      19:32, 7 ноября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      СИТУАЦИЯ ВОЗЛЕ ПЕТРОВСКОГО ДЖЕК МА В УКРАИНЕ ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ

      В Киеве ад вышел на поверхность: эпические последствия прорывов теплотрасс – видео

      26 Читати новину українською
      На перекрестке Саксаганского и Шота Руставели в Киеве в результате прорыва трубы под асфальт провалилась машина
      На перекрестке Саксаганского и Шота Руставели в Киеве в результате прорыва трубы под асфальт провалилась машина / Соцсети

      8 ноября в Киеве произошло два резонансных случаях, связанных с прорывом трубы. Да, на злополучном перекрестке Саксаганского и Шота Руставели одна из машин провалилась под землю. А на улице Назаровской начал "дышать" асфальт.

      5 ноября в центре Киева на перекрестке улиц Шота Руставели и Саксаганского прорвало трубу. В результате "гейзеры", что вырвались из-под земли, частично расплавили асфальт на дороге.

      Важно! Срыв отопительного сезона: на Львовщине в двух городах объявили чрезвычайную ситуацию

      Утром 8 ноября, на третий день после инцидента, ситуация мало чем изменилась, а проблемы с движением в центре Киева все еще продолжались.

      В частности, в сеть попало видео, как на этом злополучном перекрестке "под землю" ушел автомобиль Dacia. На опубликованных кадрах также видно, что остальным машинам все же удалось проскочить.

      Машина провалилась под асфальт в центре Киева: смотрите видео

      Днем 8 ноября появилась информация, что коммунальщики заменили все коммуникации на месте техногенной аварии, а само место прорыва засыпали щебнем. Работали всю ночь, несмотря на дождь.

      К слову, похожий прорыв трубы на перекрестке Шота Руставели и Саксаганского случился и год назад.

      Еще один инцидент на Саксаганского – Руставели! В Киеве прорвало трубу с горячей водой и провалился асфальт: фото и видео

      Еще один прорыв теплотрассы произошел в Киеве днем ​​8 ноября, но уже в Шевченковском районе на улице Назаровской. Соответствующее видео также появилось в сети.

      На улице Назаровской ад начинает выходить на поверхность. Судя по количеству аварий, киевлянам в этом году стоит надеяться на теплую зиму,
      – подписал ролик автор Сергей Новицкий.

       

      blog_ava
      В Украине прошел радиодиктант 2019: видео и правильный текст
      сегодня
      583
      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Аварии и ДТП Катастрофа Чрезвычайное происшествие Новости Киева
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      О полезном лоббизме и банкротстве по-новому – в интервью с замминистра юстиции
      сегодня , 19:00 О полезном лоббизме и банкротстве по-новому – в интервью с замминистра юстиции
      Ірина Поліщук 36
      Українці – рушійна сила економіки Польщі, – Rzeczpospolita
      сегодня , 17:00 Українці – рушійна сила економіки Польщі, – Rzeczpospolita
      Світові Медіа 1779
      Страхование жизни в Украине: как оформить страховку без копейки в кармане
      31 октября , 10:32 Страхование жизни в Украине: как оформить страховку без копейки в кармане
      71
      Распродажа 11.11 на Aliexpress: как действительно сэкономить
      сегодня , 16:02 Распродажа 11.11 на Aliexpress: как действительно сэкономить
      Ірина Полицька 133
      Наймогутніша жінка США – пані "анти-Трамп"
      сегодня , 15:23 Наймогутніша жінка США – пані "анти-Трамп"
      Борис Немировський 3039
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук