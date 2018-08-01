В Киеве активисту прострелили ногу: видео

В столице на улице Туполева активист, который митинговал против сноса гаражей, получил огнестрельное ранение в ногу.

Об этом сообщается на странице сообщества "Информатор Киев" в Facebook.

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Отмечается, что инцидент произошел около 17:20, когда митингующие перекрыли улицу. Водитель Volkswagen достал пистолет и выстрелил в одного из мужчин, поразив его в ногу.

После этого стрелявший уехал в направлении проспекта Победы. Активисты сразу вызвали полицию и скорую помощь.

Раненого мужчину забрала скорая. Прибывшие на место правоохранители ввели в действие "план-перехват" и разыскивают автомобиль Volkswagen коричневого цвета с государственным номерным знаком "АИ 0923 РО".

В сообществе "Киев Оперативный" сообщили, что на митинге против демонтажа гаражей началось противостояние "Благоустройства" и владельцев гаражей по улице Туполева.

И с одной, и с другой стороны звучат фразы о "незаконности". После конфликта люди решили перекрыть улицу Туполева, из-за чего весь квартал в округе остановился. Один из водителей Volkswagen не выдержал и, после словесного конфликта открыл огонь из травматического пистолета, подстрелив одного из протестующего в ногу. После чего исчез. Сейчас на месте работает полиция, перенаправляют потоки движения. Митингующие говорят, что еще и завтра выйдут,

– говорится в сообщении.

Смотрите видео: Владельцы гаражей перекрыли движение на улице Туполева