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      В Киеве Audi после столкновения протаранил остановку, есть пострадавшие: фото и видео

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      В Киеве Audi после столкновения с Ford влетел в остановку: пострадали три женщины / Информатор

      В Бортничах в Киеве столкнулись автомобили Audi и Ford, в ДТП пострадали 3 человека. После аварии Audi влетел в остановку общественного транспорта.

      ДТП произошло вечером 25 февраля, сообщает "Информатор". Так, автомобиль Audi поворачивал налево с улицы Промышленной на Переяславскую.

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      Свидетели рассказывают, что в это время на большой скорости ехал автомобиль Ford. Его водитель не успел среагировать на перекрестке и влетел в Audi.

      ДТП у Києві
      ДТП в Бортничах/ Источник: informator.ua

      От удара Audi развернуло. Авто после столкновения врезалось прямо в автобусную остановку, на которой в тот момент не было людей. В результате ДТП пострадали три женщины из салона Audi. Их с различными травмами доставили в ближайшую больницу.

      ДТП у Києві

      По словам патрульных, водители не находились в состоянии алкогольного опьянения.

      Последствия ночного ДТП в Киеве/ Источник: informator.ua

      Смотрите видео о последствиях ДТП

       

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Постраждалі Новости Киева Аварии и ДТП Новости Украины Новости политики
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