В Киеве Audi после столкновения протаранил остановку, есть пострадавшие: фото и видео

В Бортничах в Киеве столкнулись автомобили Audi и Ford, в ДТП пострадали 3 человека. После аварии Audi влетел в остановку общественного транспорта.

ДТП произошло вечером 25 февраля, сообщает "Информатор". Так, автомобиль Audi поворачивал налево с улицы Промышленной на Переяславскую.

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Свидетели рассказывают, что в это время на большой скорости ехал автомобиль Ford. Его водитель не успел среагировать на перекрестке и влетел в Audi.



ДТП в Бортничах/ Источник: informator.ua

От удара Audi развернуло. Авто после столкновения врезалось прямо в автобусную остановку, на которой в тот момент не было людей. В результате ДТП пострадали три женщины из салона Audi. Их с различными травмами доставили в ближайшую больницу.

По словам патрульных, водители не находились в состоянии алкогольного опьянения.

Последствия ночного ДТП в Киеве/ Источник: informator.ua

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