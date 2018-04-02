В Киеве авто вылетело с дороги и врезалось в МАФ

В Киеве в понедельник 2 апреля на пересечении улиц Драйзера и Маяковского авто вылетело с кольца.

Об этом сообщает "Киев ДТП".

Водитель Toyota по неизвестным причинам не справился с управлением, снес ограждение и "вылетел" с дороги в кювет. После авто влетело в МАФ.

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Водителя госпитализировали. На месте работает патрульная полиция.