В Киеве авто вылетело с дороги и врезалось в МАФ
В Киеве в понедельник 2 апреля на пересечении улиц Драйзера и Маяковского авто вылетело с кольца.
Об этом сообщает "Киев ДТП".
Водитель Toyota по неизвестным причинам не справился с управлением, снес ограждение и "вылетел" с дороги в кювет. После авто влетело в МАФ.
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Водителя госпитализировали. На месте работает патрульная полиция.
Источник: 24 Канал
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