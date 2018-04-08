В Киеве автобус, у которого отказали тормоза, врезался в полицейское авто
В Киеве на Северном мосту маршрутный автобус врезался в полицейский автомобиль, потому что у него отказали тормоза.
Об этом сообщает в Facebook "Киев оперативный".
Читайте также: Танкер протаранил особняк на берегу Босфора: фото и видео
"По предварительной информации, у автомобиля "Богдан" (AA0952AA) отказали тормоза и он въехал в заднюю часть служебного автомобиля Toyota. Правоохранители в этот момент как раз уговаривали малолетних "ямакаси" слезть с опоры моста", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в ДТП никто не пострадал.
В Киеве автобус, у которого отказали тормоза, врезался в полицейское авто
В ДТП никто не пострадал
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии