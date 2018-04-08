В Киеве на Северном мосту маршрутный автобус врезался в полицейский автомобиль, потому что у него отказали тормоза.

Об этом сообщает в Facebook "Киев оперативный".

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"По предварительной информации, у автомобиля "Богдан" (AA0952AA) отказали тормоза и он въехал в заднюю часть служебного автомобиля Toyota. Правоохранители в этот момент как раз уговаривали малолетних "ямакаси" слезть с опоры моста", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в ДТП никто не пострадал.



В Киеве автобус, у которого отказали тормоза, врезался в полицейское авто