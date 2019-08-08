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      В Киеве бушует ураган, город заливает водой, ветер валит деревья: фото и видео

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      Ураган в Киеве 8 августа 2019 – фото и видео погоды в Киеве
      Ураган в Киеве / Facebook / Вадим Березовик

      В четверг, 8 августа, Киев накрыл ливень и ураганный ветер. Городская власть призывает киевлян быть крайне осторожными.

      Тем временем, жители столицы и гости Киева публикуют в социальных сетях последствия непогоды в городе.

      Читайте также: Мощные ливни в Одесской области нанесли вред легендарной Аккерманской крепости: фото

      Непогода в Киеве: смотрите красноречивые видео

      Также имеем фото безумной непогоды из соцсетей:

      Київ
      Поваленное ветром дерево во время урагана в Киеве

      Київ
      Из-за урагана дерево упало и разбило автомобиль

      Київ
      Поваленные ветром деревья в Киеве

      А когда дождь закончился – прорвало канализацию (видео канала "Киев Оперативный"):


       

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      Теги: Новости Украины Непогода в Украине Новости Киева
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