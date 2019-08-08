В Киеве бушует ураган, город заливает водой, ветер валит деревья: фото и видео
В четверг, 8 августа, Киев накрыл ливень и ураганный ветер. Городская власть призывает киевлян быть крайне осторожными.
Тем временем, жители столицы и гости Киева публикуют в социальных сетях последствия непогоды в городе.
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Непогода в Киеве: смотрите красноречивые видео
Также имеем фото безумной непогоды из соцсетей:
Поваленное ветром дерево во время урагана в Киеве
Из-за урагана дерево упало и разбило автомобиль
Поваленные ветром деревья в Киеве
А когда дождь закончился – прорвало канализацию (видео канала "Киев Оперативный"):
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