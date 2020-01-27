В Киеве донецкий боевик пытался застрелить двух полицейских: фото и видео 18+

В ночь на 25 января в Киеве возле заведения для отдыха мужчина устроил конфликт с невооруженными полицейскими в штатском, а затем пытался их застрелить. Позже, когда местные правоохранители взялись за его поиски, то выяснили, что злоумышленник воевал на стороне донецких боевиков.

Стрелок был командиром разведки незаконного формирования боевиков "Оплот", сообщает полиция.

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Полицейские в ночь с 24 на 25 января вне службы и в гражданской одежде находились в заведении для отдыха, когда к ним подошел неизвестный и устроил конфликт. Нецензурно ругаясь, он "предложил продолжить конфликт" на улице.

Ожидая полицейских на улице, он зарядил оружие. Это было заметно на камерах наблюдения. Позже, когда полицейские вышли к нему, мужчина достал пистолет и начал стрелять.

От гибели правоохранителей спасла лишь осечка. Затем один из них получил огнестрельное ранение, а другой отделался без повреждений.

С помощью видеозаписей с камер наблюдения правоохранители сразу принялись искать злоумышленника. Им оказался 36-летний боевик, который в рядах "Оплота" участвовал в боях под Дебальцевом и Иловайском.

Кроме того, мужчина неоднократно был судим на подконтрольной территории Украины, а до задержания находился в базе "Миротворца". Несмотря на все преступления, правоохранители инкриминируют ему хулиганство. За это боевику грозит от 3 до 7 лет за решеткой.

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Как удалось выяснить, говорится о боевике Тимуре Евтушенко. Сайт "Миротворец" пишет, что он неоднократно пересекал линию разграничения, чтобы собирать данные для боевиков и даже для посещения футбольных матчей еще с 2015 года.

Каким образом боевик, который убивал украинских военных на Донбассе, мог столько лет свободно разгуливать на подконтрольной украинской власти территории, пока неизвестно.

Задержание боевика в Киеве: смотрите фото

Боевик Тимур Евтушенко, пытавшийся убить полицейских: смотрите фото

Боевик в Киеве пытался убить полицейских: смотрите видео