В Киеве иностранцы украли сейф с немалой суммой денег внутри

В столице двое злоумышленников-иностранцев украли сейф, в котором было 200 тысяч гривен. Преступники вынесли его из квартиры в Печерском районе Киева.

Об этом информирует пресс-центр Нацполиции Украины в Киеве.

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Кроме сейфа и похищенных вещей потерпевшего, у правонарушителей изъяли "орудие" преступления: отмычки для замков и набор универсальных магнитных ключей.



Отмечается, что двое мужчин – граждане другого государства, 1977 и 1984 рождения. Однако правоохранители не указывают, откуда они приехали. По информации оперативников, 41-летний иностранец проживает в Украине более трех лет, нигде не работает. Во время проведения санкционированного обыска по месту его проживания правоохранители изъяли универсальные магнитные ключи и различные отмычки для замков. Его 34-летний сообщник также последнее время проживал в столице и работал реализатором.



Сейф с 200 тысячами гривен пытались похитить иностранцы



Как сообщает полиция, злоумышленники приехали в центр города столицы. Оставив машины на улице, направились к элитному дому на бульваре Леси Украинки. С помощью магнитного ключа они попали в подъезд, а затем открыли дверь квартиры на пятом этаже.



Правоохранители изъяли также "арсенал" грабителей



Сейчас известно, что мужчины некоторое время наблюдали за домом и знали об отсутствии его владельца. Входные двери открыли быстро, а из дома вынесли сейф с деньгами, документы хозяина и зарегистрированное на него оружие.



В частности, полиция изъяла различные отмычки



Именно с похищенными вещами, которые злоумышленники спрятали в багажниках своих автомобилей, правоохранители их сразу и задержали.

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В "Мерседесе" старшего из мужчин изъяли сейф с 200 тысячами гривен и документы потерпевшего. В "Опеле" младшего соучастника – нашли травматический пистолет, зарегистрированный на хозяина квартиры.



По словам правоохранителей, по решению суда старшего из правонарушителей арестовали с правом внесения залога, его сообщник сейчас находится под домашним арестом. За содеянное иностранцам грозит до шести лет лишения свободы.