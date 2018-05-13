В Киеве избили сына Нестора Шуфрича, – пресс-служба политика

В ночь с 12 на 13 мая, в одном из ресторанных комплексов Киева, старшего сына народного депутата Нестора Шуфрича Александра и его друзей избила группа неизвестных лиц. Александру Шуфричу и его компании были нанесены многочисленные телесные повреждения.

Об этом сообщила пресс-служба Нестора Шуфрича в Facebook.

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"Нападавшие представились работниками "органов", до и после инцидента угрожали физической расправой и использованием служебного положения в случае обращения в МВД. На место преступления прибыл патрульный отряд Соломенского района. Был задержан мужчина, предварительно причастный к инциденту и, с его слов, брат главного зачинщика избиения. Лицо должно быть установлено органами МВД после задержания", – говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что потерпевшими были написаны заявления в Соломенское РУВД. На данный момент они находятся в стационарном отделении одной из частных клиник, где им оказывается необходимая медицинская помощь. Сыну Нестора Шуфрича наложены швы на лицо.



Александр Шуфрич был избит в Киеве в ресторане неизвестными лицами