В Киеве эвакуируют все супермаркеты "Сильпо"

В среду, 28 ноября, полиция Киева получила сообщение о заминировании одного из супермаркетов "Сильпо". И поскольку не указали, какого именно, то пришлось начать эвакуацию всех учреждений.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Читайте также: Захват Ocean Plaza в Киеве: радикалы зажгли внутри дымовые шашки, людей эвакуируют

"Информация о взрывчатке в магазинах поступила в Службу безопасности Украины. К осмотру помещений привлечены несколько групп полицейских, в состав которых входят взрывотехники и кинолог", – отметили в сообщении.

Поиск взрывчатки в "Сильпо" на Виноградаре, Киев/ / 24 канал

Как пише "РБК-Украина", речь идет именно о сети супермаркетов "Сильпо". Несколько групп правоохранителей проверяют всю сеть на наличие взрывчатки.

И кроме взрывчатки, полиция и СБУ ищут и тех, кто сообщил о заминировании.