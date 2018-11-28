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      В Киеве эвакуируют все супермаркеты "Сильпо"

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      В полицию поступило сообщение о заминировании "Сильпо"
      В полицию поступило сообщение о заминировании "Сильпо" / Фото из открытых источников

      В среду, 28 ноября, полиция Киева получила сообщение о заминировании одного из супермаркетов "Сильпо". И поскольку не указали, какого именно, то пришлось начать эвакуацию всех учреждений.

      Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

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      "Информация о взрывчатке в магазинах поступила в Службу безопасности Украины. К осмотру помещений привлечены несколько групп полицейских, в состав которых входят взрывотехники и кинолог", – отметили в сообщении.

       

      Поиск взрывчатки в "Сильпо" на Виноградаре, Киев/ / 24 канал

      Как пише "РБК-Украина", речь идет именно о сети супермаркетов "Сильпо". Несколько групп правоохранителей проверяют всю сеть на наличие взрывчатки.

      И кроме взрывчатки, полиция и СБУ ищут и тех, кто сообщил о заминировании.

       

      Теги: Новости Киева Полиция СБУ
      Источник: 24 Канал
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