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      В Киеве мошенники надели форму полицейских и похитили двух девушек, – СМИ

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      В Киеве мошенники надели форму полицейских и похитили двух девушек
      В Киеве мошенники надели форму полицейских и похитили двух девушек / Фото из открытых источников

      В Днепровском районе возле гостиницы "Турист" двое мужчин, которые представились сотрудниками полиции, похитили двух девушек.

      Псевдополицейские силой затащили девушек в автомобиль и увезли в сторону Харьковского шоссе, пишет "Информатор", ссылаясь на собственные источники.

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      Мужчины на Hyundai Accent с номерным знаком АА2071ЕО представились сотрудниками полиции. Известно, что они имели с собой огнестрельное оружие.

      Один из "полицейских" худощавый, среднего роста, в синей куртке, второй – полный, в темной куртке,
      – отметили очевидцы.

      Впоследствии полиция ввела план "Перехват" и нашла похитителей. Сейчас все обстоятельства происшествия выясняются.

      Недавно в Киеве на Лесном массиве прямо посреди улицы неизвестный мужчина выстрелил в 5-летнего мальчика. По словам очевидцев, злоумышленников было трое. Подозреваемого уже задержали и доставили в отделение полиции. Ему грозит лишение свободы сроком на семь лет.

      Теги: Новости Украины Похищение Криминальные новости Новости Киева Полиция
      Источник: 24 Канал
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