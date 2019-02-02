В Киеве мошенники надели форму полицейских и похитили двух девушек, – СМИ

В Днепровском районе возле гостиницы "Турист" двое мужчин, которые представились сотрудниками полиции, похитили двух девушек.

Псевдополицейские силой затащили девушек в автомобиль и увезли в сторону Харьковского шоссе, пишет "Информатор", ссылаясь на собственные источники.

Читайте также: Иностранцы похитили и пытали мужчину за несуществующий долг в Николаеве: фото и видео

Мужчины на Hyundai Accent с номерным знаком АА2071ЕО представились сотрудниками полиции. Известно, что они имели с собой огнестрельное оружие.

Один из "полицейских" худощавый, среднего роста, в синей куртке, второй – полный, в темной куртке,

– отметили очевидцы.

Впоследствии полиция ввела план "Перехват" и нашла похитителей. Сейчас все обстоятельства происшествия выясняются.

Недавно в Киеве на Лесном массиве прямо посреди улицы неизвестный мужчина выстрелил в 5-летнего мальчика. По словам очевидцев, злоумышленников было трое. Подозреваемого уже задержали и доставили в отделение полиции. Ему грозит лишение свободы сроком на семь лет.