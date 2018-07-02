В Киеве нашли мертвым сына экс-нардепа Ржавского

В Киеве старшего сына экс-нардепа Александра Ржавского Дмитрия нашли мертвым. По словам отца, его убили после угроз.

Об этом сообщил сам Александр Ржавский на своей странице в Facebook.

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"Наш старший сын погиб. Его убили страшным варварским способом. Он умирал днем в луже крови на бетонном полу своего производственного склада наедине со своим убийцей. Он сам его привез туда, как он думал, для разговора, надеясь, что своя территория будет определенной гарантией, что высказанные угрозы только слова", – говорится в его сообщении.

По словам отца, он знал, что его сыну угрожали, но никаких подробностей не раскрыл.

Сейчас правоохранители проверяют все версии. Полиция изучает записи камер видеонаблюдения, пока посторонние лица на них не зафиксированы, сообщают "Факты".

Убитого бизнесмена обнаружили на территории базы, которую арендует его фирма "Блиц-инвест", которая занимается производством гидроизоляционных материалов. У мужчины было перерезано горло и вены. Рядом лежал сломанный канцелярский нож. По факту убийства возбуждено уголовное дело, рассказала пресс-офицер Дарницкого райуправления столичного главка полиции Инна Гамалий. Но правоохранители не исключают, что это – самоубийство.

Тело погибшего передано на экспертизу, которая должна установить причину смерти.