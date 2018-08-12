В Киеве неизвестные ограбили ломбард и убили охранника

В Киеве полицейские разыскивают трех грабителей ломбарда, которые во время ограбления застрелили охранника.

Об этом сообщает пресс-служба полиции столицы в Facebook.

Читайте также: В оккупированном Крыму избили и ограбили свата Кучмы

"По словам свидетелей, трое мужчин в масках забежали в помещение, несколько раз выстрелили в охранника, забрали ювелирные украшения и скрылись на темно-синем "Пежо". В столице введены специальные оперативные планы для розыска и задержания злоумышленников", – говорится в сообщении.

Сообщение о нападении на улице Щербакова поступило в 20:00. На месте работают патрульные полицейские, кинологи, криминалистическая лаборатория и следственно-оперативные группы Главного и Шевченковского управлений полиции.