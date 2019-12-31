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      В Киеве неизвестные расстреляли киоски на Троещинском рынке: фото

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      В Киеве произошла стрельба на Троещинском рынке / Фото из соцсетей

      В Киеве на улице Драйзера неизвестные устроили вооруженное нападение на охрану торгового рынка.

      Депутат Киевсовета Михаил Будилов на своей странице в фейсбук написал, что инцидент произошел в ночь на 31 декабря возле крупнейшего стадиона Деснянского района напротив отделения полиции.

      К слову: В Киеве снова произошла стрельба: есть раненые – появились новые подробности, фото и видео

      Пресс-центр Нацполиции Киева сообщили, что неизвестные открыли огонь по киоскам и бросили на территорию рынка дымовую шашку. К счастью, никто не пострадал. Кроме этого, по информации Будилова, злоумышленники устроили три поджога.

      По информации предпринимателей, в целом повреждено пятьдесят оконных блоков и другого имущества более чем на 2 миллионов гривен,
      – отметил нардеп.

      Сейчас продолжаются следственные действия.

       

      Вести Кремля. Сливки: Зеленский попустил Скабееву. Путину помогли в туалете
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Криминал Криминальные новости Новости Киева Стрельба
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