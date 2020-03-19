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      В Киеве образовались огромные очереди на маршрутки: фото, видео

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      Во время карантина из-за коронавируса в крупных городах Украины закрыли метро, а в трамваях и маршрутках действуют ограничения на количество пассажиров. Из-за этого образовались огромные очереди на общественный транспорт.

      В частности, на Харьковском массиве в 6 утра общественный транспорт ждали около 60 человек. Ближе к 10 утра ситуация кардинально изменилась.

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      "Киев.Оперативный" в фейсбуке опубликовал видео очереди. Маршрутку ждали несколько сотен человек. На видео видно, что люди держат дистанцию друг от друга, но почти никто не прикрыл лицо маской.

      С 18 марта в Киеве ввели ряд ограничений по пользованию общественным транспортом. Так, пассажиров в салоне должно быть не более 10 – все обязательно в масках.

      Очередь на Харьковском массиве в Киеве: смотрите видео

      Тем временем возле метро "Черниговская" люди штурмуют автобусы, а полицейские пытаются не пускать в транспорт больше 10 человек.

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      Один автобус люди остановили, перекрыв ему дорогу, и начали заходить внутрь, сообщает "РБК-Украина". Люди начали толкаться с полицейскими.

      Возле метро "Черниговская" штурмуют маршрутки / Фото "РБК-Украина"

      Что известно об ограничении транспорта во время карантина?На время карантина запрещена работа метро, а в трамваях и маршрутках действуют ограничения на количество пассажиров.

      В одном вагоне одновременно могут находиться не более 10 человек. Кроме того, все обязаны пользоваться средствами личной защиты. Людей без масок просто не будут пускать в общественный транспорт.

      Как прошел первый день без метро в больших городах – читайте по ссылке.


      Что запрещено в Украине во время карантина / Инфографика 24 канала

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Метро Новости Киева Транспорт
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