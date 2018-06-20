В Киеве ограбили иностранного дипломата
В одном из заведений общественного питания в Киеве ограбили шведского дипломата.
Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на представителя Нацполиции Ярослава Тракало.
Он добавил, что полиция открыла уголовное производство по статье кража.
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Как отмечает УП со ссылкой на собственные источники, жертвой грабителей стал глава Офиса Совета Европы в Украине Мортен Энберг.
Источник: 24 Канал
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