На Майдане Независимости отмечают день Достоинства и Свободы: фото, видео

В Украине отмечают день Достоинства и Свободы. Это – уже шестая годовщина событий на Майдане, что начинались как мирная студенческая демонстрация за европейскую интеграцию, а завершились расстрелами людей.

Об этом в прямом эфире сообщила кореспондетка 24 канала.

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В Киеве мероприятия начались с молебна на аллее Героев Небесной Сотни, которая раньше называлась Институтской. Именно там в 2014 году жестокого расстреливали активистов.

Из-за столкновения активистов Евромайдана с силовиками в центре Киева погибло более 100 участников протестов. Погибших стали называть Небесной сотней.

Что такое Майдан или Революция Достоинства

Акции протеста в Украине в 2013-2014 годах против коррупции, произвола правоохранителей и спецназовцев режима Виктора Януковича, а также в поддержку европейского вектора внешней политики Украины.

Молебен на аллее Героев Небесной Сотни: фото

Отдать дань погибшим героям приходят не только киевляне, приезжают люди со всей Украины. В частности также молятся за солдат, которые воют на Востоке и защищают Украину.

Приехали в столицу и родственники героев Небесной Сотни. "Это уже как второй дом для нас здесь (аллея Героев Небесной Сотни, – 24 канал). Приходим, общаемся семьями, вместе свою беду несем по жизни", – рассказала Людмила Корнеева, жена погибшего героя.

Принял участие в торжествах, приуроченных ко Дню Достоинства и Свободы, и президент Владимир Зеленский. Сделал он это в Киеве на месте, где должен быть возведен музей Революции Достоинства. Во время своего выступления заявил, что все виновные в расстрелах на Майдане обязательно должны быть наказаны.

Участие Владимира Зеленского в торжествах: смотрите видео

Как рассказал Юрий Аксенин, сын погибшего на Майдане, накануне в ГПУ пригласили всех родственников героев Небесной Сотни, и заверили, что расследования не приостановились.

Что известно о Дне Достоинства и Свободы

21 ноября в Украине отмечают День Достоинства и Свободы. Именно тогда в стране начались две большие революций. 21 ноября 2013 года начался Евромайдан, а 22 ноября 2004 года – Оранжевая революция.

До президентства Виктора Януковича, 22 ноября украинцы отмечали День Свободы. Но президент-беглец этот праздник отменил. В календари украинцев его вернул пятый президент Петр Порошенко, который своим указом от 13 ноября 2014 года ввел в Украине День Достоинства и Свободы.

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Уже шестой год подряд в этот день украинцы почтили патриотизм и мужество граждан, которые встали на защиту демократических ценностей, прав и свобод человека, национальных интересов Украины и ее европейского выбора.