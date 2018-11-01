В Киеве отменят скоростной режим 80 км/ч: перечень улиц
С 1 ноября городская власть Киева отменила постановление, которым ранее позволяла передвигаться на авто со скоростью 80 км/ч по 17 улицах столицы.
Об этом сообщает "112 Украина".
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В Киевсовете приняли решение, что скоростной режим на некоторых дорогах будет действовать только в теплое время года – с 1 апреля по 31 октября ежегодно.
Следовательно, вернуться к режиму ограниченной скорости в пределах города – 50 км / ч – придется на таких улицах:
– проспект Победы (от Воздухофлотского путепровода до улицы Чернобыльской);
– Большая Кольцевая дорога (от улицы Городской до пересечения с улицей Газопроводной и от улицы Газопроводной до Минского проспекта);
– улица Городская (от улицы Стеценко до Гостомельского шоссе);
– Кольцевая дорога (от проспекта Победы до улицы Трублаини);
– автодорога Р-69 (от улицы Озерной до предела Киева);
– проспект Бандеры (от проспекта Оболонского до Московского моста);
– проспекта Ватутина (от Московского моста до Керченской площади);
– улица Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до улицы Электриков);
– Надднепрянское шоссе;
– Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе);
– Столичное шоссе (до улицы Академика Заболотного);
– улица Саперно-Слободская (от улицы М. Гринченко к Южному мосту);
– проспект М. Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади);
– проспект Броварской (от проспекта Освободителей до улицы Братиславской и от улицы Киото до окончания населенного пункта "Киев");
– бульвар Перова (от улицы Воскресенской до улицы А. Навои);
– улица О. Телиги (от улицы Ольжича до улицы Кирилловской);
– проспект Соборности.