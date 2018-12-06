В Киеве переименовали ряд улиц: исчезла площадь Новороссийска и переулок Советский

В четверг, 6 декабря, Киевский городской совет переименовал ряд улиц и переулков города. Так, новые названия получила площадь Новороссийская и переулок Советский.

Об этом сообщает пресс-служба Киевсовета.

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В Киеве переименовали такие улицы, площади и переулки:

улицу Механизаторов – на улицу Генерала Шаповала в Соломенском районе;

улицу Толстого – на улицу Владимира Беца в Деснянском районе;

площадь Новороссийскую – на площадь Черниговскую в Днепровском районе;

переулок Советский – в переулок Константина Михальчука.

Кроме того, переулку, который пролегает от улицы Митрополита Владимира Сабодана, присвоено название переулок Ковтуновский в Деснянском районе.

К слову, 11 июля Верховная Рада одобрила переименование Кировоградской и Днепропетровской областей на Кропивницкого и Сичеславскую соответственно. Однако 20 ноября депутаты так и не сумели окончательно утвердить изменение названия Днепропетровской области на Сичеславскую, правда Кировоградскую область на Кропивницкую все же переименовали.