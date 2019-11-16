В Киеве то ли похитили, то ли задержали главу "Укрэксимбанка" Александр Гриценко

Известного банкира Александра Гриценко, руководителя "Укрэксимбанка", неизвестные мужчины якобы забрали в черный автобус и куда-то вывезли. Инцидент произошел в Киеве 16 ноября.

По словам родственников, Гриценко похитили прямо на глазах у ребенка, с которым он гулял. Об этом сообщил телеканал "Прямой". Семья якобы уже написала заявление в правоохранительные органы.

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Тем временем член наблюдательного совета "Укрэксимбанка" и советница президента Зеленского Виктория Страхова написала в Фейсбуке ,что "никого не похищали – ждите официального заявления правоохранительных органов".

"Интерфакс-Украина" со ссылкой на собственные источники утверждает, что Александра Гриценко, собственно, задержали правоохранители.

Информации из официальных источников о подтверждении или опровержении похищения или задержания пока нет.

"Укрэксимбанк" – государственный экспортно-импортный банк Украины, основан правительством Украины в 1992 году и, соответственно, 100% акций принадлежит Кабинету Министров Украины. Банк воплощает государственную политику в сферах промышленности, внешней торговли, экономики и финансов.



По размерам чистых активов банк занимает третье место среди всех банков Украины, а по размерам вкладов юридических лиц – первое.

Что известно об Александре Гриценко? Информации о банкире в открытом доступе очень мало. Известно, что "Укрэксимбанк" Александр Гриценко возглавил в 2014 году под протекцией тогда действующего президента Петра Порошенко. До этого он жил в британском Лондоне, был вице-президентом по долговым рынкам лондонского Standard Bank. Еще раньше Гриценко работал руководителем управления по работе с коммерческими долговыми обязательствами Министерства финансов.



Депутат от "Слуги народа" Александр Дибинский утверждал, что в банковских кругах Александра Гриценко называют "племянником Порошенко".