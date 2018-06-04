В Киеве полиция расследует факт смерти молодого человека

В ночь на понедельник в селе Гореничи в автомобиле "Range Rover" сотрудниками полиции обнаружено тело 23-летнего киевлянина с огнестрельными ранениями.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции Украины в Киевской области. Читайте также: Жестокое убийство в Днепропетровской области: семиклассницу нашли мертвой в лесопосадке Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа Киево-Святошинского отдела полиции, криминалистическая лаборатория и кинологи. Правоохранители пытаются найти свидетелей и установить все обстоятельства преступления. Тело направлено в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы,

– сообщается на странице Главного управления Национальной полиции в Киевской области.