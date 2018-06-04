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ОЛЕГ СЕНЦОВ "УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ КИРИЛ ВЫШИНСКИЙ

В Киеве полиция расследует факт смерти молодого человека

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Тело молодого киевлянина с огнестрельными ранениями найдено правоохранителями в селе Гореничи.
Тело молодого киевлянина с огнестрельными ранениями найдено правоохранителями в селе Гореничи. / kyiv.depo.ua

В ночь на понедельник в селе Гореничи в автомобиле "Range Rover" сотрудниками полиции обнаружено тело 23-летнего киевлянина с огнестрельными ранениями.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции Украины в Киевской области.

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Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа Киево-Святошинского отдела полиции, криминалистическая лаборатория и кинологи.

Правоохранители пытаются найти свидетелей и установить все обстоятельства преступления.

Тело направлено в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы,
– сообщается на странице Главного управления Национальной полиции в Киевской области.

 

Теги: Новости Украины Полиция Криминальные новости Новости Киева
Источник: 24 Канал
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