В Киеве полиция расследует факт смерти молодого человека
В ночь на понедельник в селе Гореничи в автомобиле "Range Rover" сотрудниками полиции обнаружено тело 23-летнего киевлянина с огнестрельными ранениями.
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции Украины в Киевской области.
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Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа Киево-Святошинского отдела полиции, криминалистическая лаборатория и кинологи.
Правоохранители пытаются найти свидетелей и установить все обстоятельства преступления.
Тело направлено в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы,
– сообщается на странице Главного управления Национальной полиции в Киевской области.
Источник: 24 Канал
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