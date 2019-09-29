В Киеве после ремонта открыли памятник архитектуры – церковь 12 века

28 сентября в столице открыли отреставрированную памятник архитектуры – церковь Спаса на Берестове 12 века, входит в ансамбль Киево-Печерской Лавры.

Церковь Спаса на Берестове включена в Список всемирного наследия ЮНЕСКО и является одним из древнейших сооружений Киева, отметили в пресс-службе Печерской райгосадминистрации.

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В 2017 году глава Печерской райгосадминистрации, председатель общественной организации "Андреевская-пейзажная инициатива" и меценат подписали трехсторонний меморандум "О сотрудничестве" в Пимки реализации проекта реставрации памятника архитектуры – церкви 12 века.

Тогда же начали масштабные реставрационные работы. Во время проведения работ сохранены аутентичные фрагменты памятника.

Особую ценность представляют фрески. В церковном интерьере является уникальный целостный ансамбль фресковой живописи эпохи Петра Могилы, а также около 100 квадратных метров древнерусской фрески.