06:04
29 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      АЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК ДТП В БРОВАРАХ ИМПИЧМЕНТ ТРАМПА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Путина опять обидели. Моржи угрожают РФ
      Вєсті Кремля
      19:53, 28 сентября
      Вести.UA. Жир: У Медведчука серьезные проблемы. Новый Ляшко в Раде
      Вєсті.UA
      19:16, 28 сентября
      Когда достроят мост на Троещину" и кто тратит выделенные 6,5 миллиардов гривен
      ЦРУ
      10:16, 27 сентября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      АЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК ДТП В БРОВАРАХ ИМПИЧМЕНТ ТРАМПА

      В Киеве после ремонта открыли памятник архитектуры – церковь 12 века

      23 Читати новину українською
      Церковь Спаса на Берестове
      Церковь Спаса на Берестове / Печерская райгосадминистрация

      28 сентября в столице открыли отреставрированную памятник архитектуры – церковь Спаса на Берестове 12 века, входит в ансамбль Киево-Печерской Лавры.

      Церковь Спаса на Берестове включена в Список всемирного наследия ЮНЕСКО и является одним из древнейших сооружений Киева, отметили в пресс-службе Печерской райгосадминистрации.

      Читайте также: Европейские банки дадут 900 миллионов евро на дорогу Киев – Одесса

      В 2017 году глава Печерской райгосадминистрации, председатель общественной организации "Андреевская-пейзажная инициатива" и меценат подписали трехсторонний меморандум "О сотрудничестве" в Пимки реализации проекта реставрации памятника архитектуры – церкви 12 века.

      Тогда же начали масштабные реставрационные работы. Во время проведения работ сохранены аутентичные фрагменты памятника.

      Особую ценность представляют фрески. В церковном интерьере является уникальный целостный ансамбль фресковой живописи эпохи Петра Могилы, а также около 100 квадратных метров древнерусской фрески.

      blog_ava
      Трамп записал видеообращение в связи с недавними скандалами
      сегодня
      73
      Теги: Новости Киева Новости Украины Архитектура ЮНЕСКО Києво-Печерськая лавра
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 28 сентября: взрыв в Сумах, отставка Волкера, курс гривны на последующие годы
      28 сентября , 22:03 Главные новости 28 сентября: взрыв в Сумах, отставка Волкера, курс гривны на последующие годы
      780
      Какие продукты в СССР были дефицитными, или совсем не существовали
      28 сентября , 22:00 Какие продукты в СССР были дефицитными, или совсем не существовали
      Максим Мирович 1631
      Голобородько VS Зеленський: На чий бік має стати Україна у скандал у США
      28 сентября , 22:00 Голобородько VS Зеленський: На чий бік має стати Україна у скандал у США
      Антон Голобородько 149
      Выехать из Луганска – как выйти из тюрьмы
      28 сентября , 19:02 Выехать из Луганска – как выйти из тюрьмы
      Ольга Черненко 1597
      О Путине, возвращении Крыма и семье: Сенцов дал большое интервью
      28 сентября , 18:30 О Путине, возвращении Крыма и семье: Сенцов дал большое интервью
      256
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук