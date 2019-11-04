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      В Киеве предупреждают об усилении ветра и объявили "желтый" уровень опасности

      23 Читати новину українською
      Погода в Киеве
      Погода в Киеве / gettyimages

      В Киеве сегодня, 4 ноября, ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, соответствующие первому ("желтому") уровню опасности.

      В связи с этим управление по вопросам гражданской защиты КГГА призывает киевлян и гостей города быть осторожными.

      Читайте также: Какой будет погода в ноябре: прогноз

      И посоветовали придерживаться основных рекомендаций во время сильного ветра

      1. все окна плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
      2. на улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев (особенно тополей), не парковать рядом с ними автотранспорт;
      3. в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;
      4. в КГГА напомнили, что при падении деревьев или веток, при травмировании людей следует немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.

      Когда в Украину придет зима?
      Первые предвестники зимы в виде сильных и холодных дождей, мокрого снега прогнозируют 7 и 8 ноября. Первый снег выпадет уже в середине ноября, но полноценная зима начнется только 15-17 декабря. Украинцам в этом году стоит ждать действительно контрастную зимнюю погоду от мощных снегопадов и сильных морозов до потепления и дождей.

      blog_ava
      Путин готов к нормандской встречи, но при одном условии
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      Автор: Ольга Грамчук
      Теги: Новости Украины Новости Киева Погода
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