В Киеве предупреждают об усилении ветра и объявили "желтый" уровень опасности

В Киеве сегодня, 4 ноября, ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, соответствующие первому ("желтому") уровню опасности.

В связи с этим управление по вопросам гражданской защиты КГГА призывает киевлян и гостей города быть осторожными.

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И посоветовали придерживаться основных рекомендаций во время сильного ветра

все окна плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу; на улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев (особенно тополей), не парковать рядом с ними автотранспорт; в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии; в КГГА напомнили, что при падении деревьев или веток, при травмировании людей следует немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.

Когда в Украину придет зима?

Первые предвестники зимы в виде сильных и холодных дождей, мокрого снега прогнозируют 7 и 8 ноября. Первый снег выпадет уже в середине ноября, но полноценная зима начнется только 15-17 декабря. Украинцам в этом году стоит ждать действительно контрастную зимнюю погоду от мощных снегопадов и сильных морозов до потепления и дождей.