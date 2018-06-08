В Киеве презентовали трейлер украинского блокбастера "Король Данило"

"Король Данило" – это первый украинский блокбастер, снятый практически без государственного финансирования. Фильм режиссера Тараса Химича, созданный при поддержке меценатов, стал настоящим боевиком с элементами драмы и даже комедии. В нем рассказывается о жизни выдающегося короля Киевской Руси – Даниила Романовича, более известного как Данила Галицкий.

Историки считали его чрезвычайно отважным и очень мудрым. Королю удалось расширить границы, создать могучую державу, способную в то время противостоять ордену крестоносцев и монгольским ордам. Воспроизводили атмосферу 13 века на Львовщине. Секретами съемочного процесса делилась творческая группа независимой украинской кинокомпании INVERT PICTURES.

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"Мы сделали специальный план декораций, построили типа целый город. То есть сделали среду средневековую. Очень трудно было найти то, что осталось с 13 века. Очень сложно было работать с костюмами, так как было много разных доспехов, таких вещей, которые занимали много времени, и иногда мы теряли золотое время, из-за того, что очень большой обьем аксессуаров", – рассказал режиссер фильма "Король Данило" Тарас Химич.

️#корольданило #moviemakingmagic Допис, поширений Olenka Khymych (@olenkakhymych) 24 Кві 2018 р. о 10:02 PDT

Исполнительница роли матери короля Даниила Мирослава Рачинская, отметила, что этот фильм о общечеловеческом. Можно примерить к любой стране, к любой ситуации, когда что-то строится, когда есть расколы внутри твоего дома.

Когда ты имеешь осознание того, что важно держать в своем доме гармонию и порядок, взаимопонимание, где значимым становится благородство и лояльные выходы из ситуации.

В съемочном процессе принимали участие будущие звезды украинского кинематографа и рекордное количество каскадеров. В главной роли – Сергей Ярмошенко. Самостоятельно выполнять боевые трюки ему позволил немалый опыт работы в профессиональном конном театре и дублером во многих зарубежных проектах.

Очень много рассуждал об образе короля Даниила. Надо было очень много сделать для характера. Я постоянно думал о том, чтобы сделать интересные сцены драк, ведь интрига нарастала вокруг самого короля. Например, когда он вел борьбу снаружи, он не ожидал, что будет в середине более тяжелая и болезненная война. Поэтому, я думаю, будет интересно посмотреть всем, потому что будет драма и много экшина,

– отметил исполнитель роли короля Даниила Сергей Ярмошенко.

Всеукраинская премьера блокбастера "Король Данило", запланирована на 11 октября 2018 года.

Смотрите тизер фильма "Король Данило":