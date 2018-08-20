В Киеве произошла серьезная ДТП: есть погибшие и много раненых

В Киеве в Дарницком районе произошла авария с участием автомобилей "Мерседес Вито" и "ВАЗ 2171". В результате столкновения один человек погиб и еще 8 были госпитализированы.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

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Отмечается, что ДТП произошло около полуночи 20 августа на проспекте Николая Бажана под мостом с участием микроавтобуса "Мерседес Вито" и автомобиля "Лада Приора".

В результате ДТП получили телесные повреждения и были госпитализированы оба водителя, трое пассажиров "Mерседес" и четверо пассажиров – "ВАЗ". Среди пострадавших – 11-летний мальчик, который находится в больнице в тяжелом состоянии. Кроме того, одна из пассажирок "ВАЗ" умерла в медицинском учреждении,

– говорится в сообщении.

По факту аварии правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.