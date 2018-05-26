В Киеве произошло 26 правонарушений с участием иностранных болельщиков, – полиция

В Киеве правоохранители зафиксировали 26 событий с участием иностранцев. Сейчас следователи начали 15 уголовных производств.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Киеве.

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В настоящее время следователи начали 15 уголовных производств, из них: 10 краж, 3 хулиганства и 2 мошенничества. Кроме того, составлено два административных протокола на иностранных граждан за совершение ДТП без потерпевших и распития алкогольных напитков вблизи отеля в Дарницком районе столицы,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что другие зарегистрированные события, которые поступили в полицию, несут информационный характер.