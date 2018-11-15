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      В Киеве прорвало трубу: кипятком залило всю улицу

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      В Киеве прорвало трубу на Деловой
      В Киеве прорвало трубу на Деловой / Dtp.kiev.ua

      В четверг утром, 15 ноября, в Киеве в очередной раз произошла аварии на трубопроводе. Прорвало трубу с горячей водой, поэтому кипятком залило улицу Деловую.

      Соответствующее видео опубликовано в Facebook-сообществе "Киев оперативный".

      "Никогда такого не было и вот опять! В центре, на улице Деловой, прорвало трубу с горячим водоснабжением. Теперь там баня", – указано и подписи к видео.

      Читайте также: В Киеве произошел масштабный прорыв трубы: улицы превратились в озеро

      В то же время в Facebook-сообществе Dtp.kiev.ua уточнили, что прорыв трубы имеет большой диаметр, а кипятком залило сотни метров тротуара и дороги. Пар поднимается на высоту в 10-15 метров.

      Температура воды даже на асфальте составляет около +80 градусов.

      К слову, 14 ноября в Киеве выпал первый снег. Город оказался неготовым к такой погоде, поэтому Киев погряз в автомобильных пробках, также произошло немало ДТП.

      Теги: Новости Украины Новости Киева коммунальные услуги Чрезвычайное происшествие
      Источник: 24 Канал
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