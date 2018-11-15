В Киеве прорвало трубу: кипятком залило всю улицу

В четверг утром, 15 ноября, в Киеве в очередной раз произошла аварии на трубопроводе. Прорвало трубу с горячей водой, поэтому кипятком залило улицу Деловую.

Соответствующее видео опубликовано в Facebook-сообществе "Киев оперативный".

"Никогда такого не было и вот опять! В центре, на улице Деловой, прорвало трубу с горячим водоснабжением. Теперь там баня", – указано и подписи к видео.

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В то же время в Facebook-сообществе Dtp.kiev.ua уточнили, что прорыв трубы имеет большой диаметр, а кипятком залило сотни метров тротуара и дороги. Пар поднимается на высоту в 10-15 метров.

Температура воды даже на асфальте составляет около +80 градусов.

К слову, 14 ноября в Киеве выпал первый снег. Город оказался неготовым к такой погоде, поэтому Киев погряз в автомобильных пробках, также произошло немало ДТП.