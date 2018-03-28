В Киеве проверили ТЦ Dream Town относительно готовности к чрезвычайным ситуациям: результаты

Чтобы Кемеровская трагедия не повторилась в Украине, премьер-министр Владимир Гройсман приказал провести масштабную проверку безопасности людных мест. А в киевском торговом центре Dream Town руководство решило не ждать и самостоятельно проверить готовность здания к чрезвычайной ситуации.

Об этом сообщила корреспондентка 24 Канала в прямом эфире.

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28 марта руководители торгового центра Dream Town попытались проверить свои пожарные системы. Они имитировали пожар для того, чтобы увидеть готовность здания к чрезвычайным ситуациям.

Система оповещения сработала за минуту, которая является предупреждением для людей, ведь они должны спуститься на первый этаж. Но журналисты обнаружили некоторые недостатки, в частности то, что на этажах не все двери автоматические. Многое зависит от того, как сработают магазины, которые арендуют помещения в ТЦ, ведь двери должны быть открытыми, потому что они ведут к авиационным лестницам.

Если же пожар и задымление уже начались, то эскалаторы и лифты останавливаются. Они автоматически спускаются на первый этаж, а также блокируются другие части супермаркета для того, чтобы пожар не распространялся.

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При проверке пожарной системы спасатели не присутствовали.

В общем, руководители остались довольны проведенной проверкой и ее результатами.