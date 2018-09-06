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В Киеве разбился вертолет: есть пострадавшие

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На Трухановом острове в Киеве упал вертолет: 2 человека пострадали, они госпитализированы
На Трухановом острове в Киеве упал вертолет: 2 человека пострадали, они госпитализированы / Пресс-служба Нацполиции Киева

Утром 6 сентября в Киеве на Трухановом острове упал вертолет. В результате минимум два человека пострадали.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

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Вертоліт, Київ, авіакатастрофа, поліція, ДСНС, авіація

Вертолет упал на Трухановом острове в Киеве

Как отмечается, на месте работают правоохранители, медики и спасатели.

Вертоліт, Київ, авіакатастрофа, поліція, ДСНС, авіація

Вследствие катастрофы пострадало минимум два человека

"В результате телесные повреждения получили два человека, им оказывают необходимую помощь и госпитализируют. Информация о состоянии их здоровья уточняется. Предварительно известно, что вертолет является гражданским и принадлежит частной фирме", – добавляют в полиции.

Вертоліт, Київ, авіакатастрофа, поліція, ДСНС, авіація

По предварительным данным, вертолет принадлежит частной фирме

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента, общаются со свидетелями и очевидцами. Также решается вопрос относительно открытия уголовного производства.

Вертоліт, Київ, авіакатастрофа, поліція, ДСНС, авіація

На месте падения вертолета в Киеве работают спасатели, медики и полицейские

Напомним, 2 сентября в Афганистане упал вертолет, на борту которого были граждане Украины и десять афганских военных. Впоследствии в МИД Украины подтвердили эту информацию и сообщили, что погибшие были членами экипажа. Также известно, что выжить удалось еще одному украинцу – борт-инженеру – и одному военному.

Теги: Новости Украины Новости Киева авиация Катастрофа Чрезвычайное происшествие Полиция
Источник: 24 Канал
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