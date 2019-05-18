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      В Киеве разрушили забор возле Майдана: активисты рассказали о причинах

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      Забор на Институтской разрушили
      Забор на Институтской разрушили / Facebook-страница "Зберегти_Інститутську"

      В Киеве несколько десятков членов организации "С14" разрушили забор на улице Институтской возле Майдана Независимости. Этим забором была огорожена часть участка строительства мемориала героев Небесной Сотни.

      Забор якобы мешал расследованию убийств Небесной сотни, пояснил координатор "С14" Сергей Мазур. Он добавил, что строительство музея уже уничтожило место гибели героя Украины Плеханова.

      Читайте также: Застройка на Институтской грозит следствию по делу Майдана, – прокуратура

      По словам Мазура, теперь на том месте невозможно провести следственный эксперимент по делу об убийствах участников Майдана. Больше такого не будет, подчеркнул лидер "С14".

      Активисты сносили строительный забор с двух сторон улицы. При этом они скандировали: "Расследуйте убийства Майдана".

      На место происшествия прибыли около 30 правоохранителей. Они окружили неразрушенную часть забора и пытались остановить активистов. При этом произошли лишь словесные перепалки между активистами и полицией, никаких столкновений и задержаний не было.

      Что известно о строительстве мемориала героев Небесной Сотни?
      13 мая Музей Майдана начал подготовку к строительству Национального мемориала Героев Небесной сотни на улице Институтской. Министр культуры Евгений Нищук убеждал, что работы стартовали в нижней части Аллеи Героев Небесной Сотни, где ГПУ якобы закончила следственные эксперименты. Однако журналисты узнали, что следователь и прокурор расследования разрешения на такие действия не давали. Начальник управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк подтвердил, что следственные эксперименты до сих пор продолжаются и должны продолжаться еще не менее 2 недель.

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      Теги: Новости Украины Полиция Расследования Протесты Сергей Мазур Новости Киева Небесная Сотня Евромайдан
      Источник: 24 канал
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