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      В Киеве сбежали из обсервации больше 60 человек, которые вернулись из-за границы, – Геращенко

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      Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко / spb.kp

      Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что из обсервации в отеле "Казацкий" в Киеве сбежали более 60 человек, которые накануне вернулись из-за границы.

      Об этом он сообщил в эфире одного из телеканалов.

      К теме! Или остаться на обсервации, или платить штраф, – Криклий назвал условия туристам из "Казацкого"

      Геращенко добавил, что эти люди спецрейсом вернулись из Катара несколько дней назад, но покинули обсервацию "из-за законодательных неточностей".

      Заместитель главы МВД добавил, что граждане сами должны понимать свою ответственность. "Мы не можем людей удерживать силой", – добавил он.

      Ранее один из эвакуированных с Бали Виталий Заец рассказал в эфире 24 канала, что некоторые украинцы отправились в свои города под протоколом в размере 18 тысяч гривен.

      К тому же, министр инфраструктуры Владислав Криклий предложил туристам сделать ПЦР-тесты и предоставил такие варианты:

      • бесплатно остаться в отеле "Казацкий" и питаться самостоятельно или платить 1200 гривен за гостиничное питание;
      • перейти на платную обсервацию в отель "Пуща Конгресс". За двухместный номер оплата 338 евро, за одно место в двухместном – 169 евро.
      • поехать домой при условии составления админпротокола и оплаты штрафа от 17 до 34 тысяч гривен.
      • еще один компромисс: все остаются в "Казацком", а через три дня желающим сделают ПЦР-тесты на коронавирус. Если тест отрицательный – разрешена самоизоляция дома.

      карантин
      Как будут наказывать за нарушение карантина / 24 канал

      Автор: Мария Бондар
      Теги: Новости Киева Антон Геращенко Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Новости Украины
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