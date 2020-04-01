В Киеве сбежали из обсервации больше 60 человек, которые вернулись из-за границы, – Геращенко

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что из обсервации в отеле "Казацкий" в Киеве сбежали более 60 человек, которые накануне вернулись из-за границы.

Об этом он сообщил в эфире одного из телеканалов.

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Геращенко добавил, что эти люди спецрейсом вернулись из Катара несколько дней назад, но покинули обсервацию "из-за законодательных неточностей".

Заместитель главы МВД добавил, что граждане сами должны понимать свою ответственность. "Мы не можем людей удерживать силой", – добавил он.

Ранее один из эвакуированных с Бали Виталий Заец рассказал в эфире 24 канала, что некоторые украинцы отправились в свои города под протоколом в размере 18 тысяч гривен.

К тому же, министр инфраструктуры Владислав Криклий предложил туристам сделать ПЦР-тесты и предоставил такие варианты:

бесплатно остаться в отеле "Казацкий" и питаться самостоятельно или платить 1200 гривен за гостиничное питание;

и питаться самостоятельно или платить 1200 гривен за гостиничное питание; перейти на платную обсервацию в отель "Пуща Конгресс". За двухместный номер оплата 338 евро, за одно место в двухместном – 169 евро.

поехать домой при условии составления админпротокола и оплаты штрафа от 17 до 34 тысяч гривен.

еще один компромисс: все остаются в "Казацком", а через три дня желающим сделают ПЦР-тесты на коронавирус. Если тест отрицательный – разрешена самоизоляция дома.



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