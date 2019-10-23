В Киеве семиклассница на перемене выпрыгнула с четвертого этажа

Днем 23 октября 12-летняя школьница пыталась покончить с жизнью, прыгнув из окна. Ее с многочисленными травмами госпитализировали.

Происшествие случилось в Киеве в школе на проспекте Отрадном. Как сообщили в полиции Киева, ребенок выжил после падения, но его с многочисленными травмами госпитализировали.

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Как рассказали очевидцы, на перемене учительница попросила всех учеников выйти, чтобы проветрить кабинет. Когда она отвлеклась, школьница внезапно бросила портфель из окна и с разбега прыгнула за ним. Школьницу сразу забрали в больницу.

Сейчас решается вопрос о внесении сведений и возбуждении уголовного дела по статье 120 (доведение до самоубийства).

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