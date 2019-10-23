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      "СЛУГ НАРОДА" ПРОВЕРЯТ НА ПОЛИГРАФЕ ВЗРЫВ НА ПУШКИНСКОЙ В КИЕВЕ

      В Киеве семиклассница на перемене выпрыгнула с четвертого этажа

      52 Читати новину українською
      12-летняя школьница в больнице
      12-летняя школьница в больнице / Скриншот из видео

      Днем 23 октября 12-летняя школьница пыталась покончить с жизнью, прыгнув из окна. Ее с многочисленными травмами госпитализировали.

      Происшествие случилось в Киеве в школе на проспекте Отрадном. Как сообщили в полиции Киева, ребенок выжил после падения, но его с многочисленными травмами госпитализировали.

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      Как рассказали очевидцы, на перемене учительница попросила всех учеников выйти, чтобы проветрить кабинет. Когда она отвлеклась, школьница внезапно бросила портфель из окна и с разбега прыгнула за ним. Школьницу сразу забрали в больницу.

      Сейчас решается вопрос о внесении сведений и возбуждении уголовного дела по статье 120 (доведение до самоубийства).

      Смотрите оперативное видео с места событий
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      Автор: Вероника Климская
      Теги: Новости Украины Новости Киева Дети и несовершеннолетние
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