В Киеве снова исчезла студентка

С 1 марта 2018 на связь перестала выходить 22-летняя Лилия Поленчук, которая является студенткой Киевского национального университета культуры и искусств.

Об этом сообщает "Киев оперативный" на своей странице в Facebook.

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Отмечается, что 3 марта в Днепровском районе Киева на улице Всеволода Нестайко, 3а былы найдены ее сумочка с документами, мобильным телефоном и деньгами.

Также ресурс опубликовал фото как самой пропавшей, так и ее студенческого билета.

Заметим, что девушка родилась 25 января 1996 и сейчас учится на 4 курсе факультета музыкального искусства КНУКиИ.

Если Вам что-то известно о ее местонахождении или какие-то другие детали, звоните по следующим телефонам: 102, (044) 2925018 – дежурная часть, +380973011010, +380678011010 – Ирина, Андрей.

Напомним, 30 января в Киеве пропала без вести студентка Национального медицинского университета имени Богомольца Мукаддас Насырлаева, и с тех пор начались его поиски. В соцсетях сообщалось, что ее могли увезти в неизвестном направлении на спортивном автомобиле Hyundai с двумя дверьми, с прибалтийскими номерами, черного матового цвета, однако в итоге благодаря видео с камер наблюдения правоохранители сделали вывод, что девушка покончила жизнь самоубийством, спрыгнув с моста имени Патона .