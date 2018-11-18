В Киеве со странным протестом митингуют люди с портретами Иисуса на флагах Украины

В воскресенье, 18 ноября, в Киеве митингуют неизвестные люди с украинскими флагами, на которых изображен портрет Иисуса. Митингующие также держат флаги с надписями "все вместе за семью" и протестуют против усыновления трансгендеров в Украине.

Об этом сообщает корреспондент 24 канала.

"В Киеве в центре – сборище гомофобов с портретом Иисуса на флаге Украины. Не согласны с усыновлением для трансгендеров (не уверена, что это у нас вообще реально). Стоят мирно люди разного возраста. Думаю, не более сотни", - сообщил корреспондент.

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Вблизи этой акции находятся правоохранители.

"На всякий случай наряд за углом спрятался", – добавил корреспондент.

Отметим, что в украинском информационном пространстве до сих пор не случалось ни одного сообщения о фактах усыновления трансгендеров в Украине. Кто организовал воскресную акцию в центре Киева – неизвестно.