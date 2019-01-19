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      В Киеве сообщили о заминировании ТЦ "Магелан"

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      ТРЦ "Магеллан"
      ТРЦ "Магеллан" / Фото из открытых источников

      В Субботу, 19 января, неизвестные сообщили о заминировании ТРЦ "Магеллан", который находится на проспекте Академика Глушкова.

      Об этом сообщило издание "РБК-Украина" со ссылкой на заявление пресс-секретаря ГСЧС в Киеве Светланы Водолаги.

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      Отмечается, что в настоящее время на месте работают киевские правоохранители.

      К нам поступила информация от правоохранителей о заминировании ТРЦ "Магелан",
      – сказала она.

      Пресс-секретарь также отметила, что ГСЧС дежурит на месте, "чтобы в случае взрыва действовать определенным образом".

      Она также добавила, что проверкой информации о заминировании занимаются правоохранители.

      По сообщению сообщества "Киев оперативный" очевидцы рассказали, что на место инцидента прибыли скорая, полиция, пожарные и взрывотехническая служба.

       

      Теги: Новости Украины Полиция Новости Киева
      Источник: 24 Канал
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