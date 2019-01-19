В Киеве сообщили о заминировании ТЦ "Магелан"

В Субботу, 19 января, неизвестные сообщили о заминировании ТРЦ "Магеллан", который находится на проспекте Академика Глушкова.

Об этом сообщило издание "РБК-Украина" со ссылкой на заявление пресс-секретаря ГСЧС в Киеве Светланы Водолаги.

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Отмечается, что в настоящее время на месте работают киевские правоохранители.

К нам поступила информация от правоохранителей о заминировании ТРЦ "Магелан",

– сказала она.

Пресс-секретарь также отметила, что ГСЧС дежурит на месте, "чтобы в случае взрыва действовать определенным образом".

Она также добавила, что проверкой информации о заминировании занимаются правоохранители.

По сообщению сообщества "Киев оперативный" очевидцы рассказали, что на место инцидента прибыли скорая, полиция, пожарные и взрывотехническая служба.