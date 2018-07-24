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В Киеве водитель маршрутки избил полицейского: видео с места инцидента

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Водитель маршрутки в Киеве побил инспектора Нацполиции
Водитель маршрутки в Киеве побил инспектора Нацполиции / Фото из открытых источников

В Киеве водитель маршрутки избил инспектора патрульной полиции. Он закрыл правоохранителя в салоне своего транспортного средства и совершил расправу.

Об этом информирует Facebook-сообщество "Киев Оперативный".

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Отмечается, что 23 июля около 10:00 утра в Киеве в маршрутное такси №805 сел инспектор патрульной полиции. Он ехал в маршрутке после ночной смены, то есть не был при исполнении обязанностей, однако заметил, как водитель "агрессивно" управляет транспортным средством.

Сразу полицейский заметил "агрессивное вождение" водителя. Ну, всякие обстоятельства бывают – "подрезали", "яму объехал" и другие. Но дальше – больше: водитель начал сигналить другим водителям, а потом вообще проехал на красный свет светофора,
– пишут в сообществе.

Когда правоохранитель подсел поближе к водителю и спросил его государственный номерной знак, чтобы сообщить его диспетчеру 102, водитель отказался называть номерной знак и фирму-перевозчика. Тогда инспектор представился, показал удостоверение полицейского и попросил еще раз назвать номерные знаки автобуса.

"Водитель как "взорвался" – он начал нецензурно выражаться в сторону правоохранителя, говорить, что он никто. Словесная перебранка переросла в то, что водитель отказался останавливаться на остановке, которая нужна была полицейскому. Вместо этого он отвез его на конечную остановку, где сам выпрыгнул из-за руля и побежал бороться со стражем. Там же он начал звать "коллег" на помощь. Вдвоем с товарищем водитель избил полицейского. Через несколько секунд "помощник" начал разбрызгивать в сторону копа слезоточивый газ",
– говорится в сообщении.

Кроме этого, перевозчик угрожал полисмену, что того уволят с места работы, поскольку "этот маршрут держат такие люди, что ему и не снилось".

Известно, что это событие оформляла местная следственно-оперативная группа. В сети люди активно обсуждают избиение правоохранителя и то, какое наказание ожидает водителя маршрутки.

Видео избиения полицейского в маршрутке №805 в Киеве:

 

Теги: Криминальные новости Полиция Новости Киева Дороги
Источник: 24 канал
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