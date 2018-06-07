В Киеве водитель внедорожника заблокировал движение трамваев устроив ДТП
В четверг, 7 июня, на Троещине в Киеве произошло ДТП с участием внедорожника и трамвая.
Об этом сообщается на странице сообщества dtp.kiev.ua в Facebook.
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В результате ДТП было парализовано движение трамваев.
На улице Н. Закревского водитель Toyota не предоставил приоритет трамваю и протаранил его. Оба транспортных средства своим ходом уже не поедут,
– говорится в сообщении.
Отмечается, что, предварительно, обошлось без пострадавших. На месте ДТП работают правоохранительные органы.
Источник: 24 Канал
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