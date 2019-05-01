В Киеве вышли на митинг к 1 мая, людей немного: фото

В Киеве несколько десятков представителей государственных предприятий и организаций вышли на митинг под здание Украинского дома ко Дню труда. Среди их требований – принятие стратегии реформирования охраны труда в Украине, увеличение количества рабочих мест и развитие рынка труда, чтобы молодежь не уезжала жить за границу.

Люди одеты в желтые кепки с символикой профсоюзов Киевского городского совета профсоюзов и держат такие же флаги, передает "Укринформ".

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Митинг к 1 мая в Киеве

Митинг небольшой – до 100 человек. Хотя организаторы ожидали до двух тысяч человек.



Митинг к 1 мая в Киеве

В Украинский дом прибыли полицейские для охраны правопорядка.



Митинг к 1 мая в Киеве



Митинг к 1 мая в Киеве

В первые дни мая в мире отмечают Международный день трудящихся, или День труда, однако различные празднования и торжества в этот период берут свое начало еще со времен античности и получили название День богини Майи – покровительницы земли и плодородия. Почему Европа и весь мир отмечают 1 мая – читайте в материале 24 канала