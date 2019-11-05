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      В Киеве зафиксировали самую теплую ночь за 139 лет

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      В Киеве снова температурный рекорд
      В Киеве снова температурный рекорд / pixabay.com

      4 ноября в Киеве зафиксировали два температурных рекорда. Ночь на 5 ноября в Киеве оказалась второй самой теплой за 139 лет наблюдений.

      Температура не опустилась ниже +12,3 градусов. То есть повторилось предыдущее рекордное значение 1930 года.

      Тем временем: Прогноз погоды на 6 ноября: в Украину возвращаются дожди

      Рекорд зафиксировала метеостанция Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

      4 ноября в Киеве зафиксировали два температурных рекорда. После полудня столбик термометра поднялся до +17,6 градусов тепла. Это на +2,7 градусов выше предыдущего максимального значения температуры воздуха, зафиксированного 4 ноября в 1957 году.

      В то же время среднесуточная температура составила +12,9 градусов, что на 0,6 градуса выше предыдущего рекорда температуры воздуха, который держался с 1996 года. По климатическим данным такое значение соответствует 21 сентябрю.

      via GIPHY

      Обратите внимание! Ученые выяснили, что в 2050 году климат в мире изменится. В Киеве погодные условия будут как сегодня в Канберре – столице Австралии. К тому времени температура летом в украинской столице увеличится на +6,5 градусов тепла.

      Кстати, ночь на 2 июля в Киеве была самая теплая с 1881 года. Всего с начала года в Киеве обновлено 18 рекордов температуры.

      Важно: В Украине объявили штормовое предупреждение: где ждать непогоды

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Новости Киева Погода
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