В Киеве зафиксировали температурный рекорд осени

Ночь на среду 5 сентября в Киеве оказалась самой теплой с 1881 года.

Об этом сообщила Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

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"5 сентября столбик термометра не опустился ниже +18,8°С , что на 0,2°С выше прежнего рекордного значения для этой поры 1968 года", – отмечается в сообщении.

Сообщается, что это уже 21 температурный рекорд в 2018 году, подавляющее большинство из которых выпало на апрель-май.

Напомним, лето 2018 года было одним из самых жарких в Киеве за всю историю климатических наблюдений. Нынешние температурные показатели дали ему возможность разделить третью – пятую позицию с 1946 и 1999 годами среди самых теплых в Киеве.