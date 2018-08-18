В Киеве заменят водоотвод на проблемных улицах, – Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко назвал количество осадков, выпавших накануне в Киеве – аномальным. Он также сообщил, что сейчас ведется работа над разработкой новых проектов для замены канализационного водоотведения на улицах, которые оказались наиболее проблемными в период непогоды.

Об этом мэр столицы заявил в эфире телеканала "Киев".

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"Мы изучаем те места, где было наибольшее подтопление, чтобы поставить более мощные насосы. Мы реконструируем канализацию в этих местах, для того чтобы избежать поднятия воды в будущем в случае повторения таких чрезвычайных ситуаций", – рассказал Виталий Кличко в интервью.

Мэр столицы подчеркнул, что власти города делают выводы из этой ситуации и работают над разработкой новых проектов для замены ливневой канализации на наиболее проблемных улицах.

В городе Киев 800 километров коммуникаций ливневой канализации, большую часть которых не ремонтировали и не обновляли десятилетиями,

– отметил Виталий Кличко.

Он также поблагодарил работников коммунальных служб, которые оперативно навели порядок в городе после мощного ливня. По мнению Кличко, с последствиями непогоды коммунальные службы столицы справились.

По словам мэра столицы, 16 августа Киев накрыла крайне мощная атмосферная непогода.

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Напомним, в ночь на четверг, 16 августа, Киев накрыла мощная непогода: в столице ночью прошел сильный дождь с грозой, в результате чего значительное подтопление претерпел ряд улиц, в частности, Крещатик. На улицах лежали поломанные ветки и поваленные деревья, вымытая грязь и мусор.