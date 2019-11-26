В Киеве эвакуировали Центральный железнодорожный вокзал

Центральный железнодорожный вокзал Киева якобы заминировали. Соответствующее сообщение поступило в 16:00 26 ноября.

Сейчас все работники и пассажиры вокзала эвакуированы. Объект проверяют взрывотехники, кинологи и правоохранители.

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В пресс-службе "Укрзализныци" сообщили, что поезда курсируют по графику. Посадка пассажиров осуществляется через прилегающие к центральному зданию переходы.

Фейковых минирований стало больше

Количество сообщений о заложенной взрывчатке в последнее время значительно увеличилось. Минируют все – метро, ​​аэропорты и вокзалы, а также торговые центры, школы, больницы и даже государственные учреждения, например, Офис Президента и Верховную Раду. Недавно "минировали" поезд Интерсити Львов – Киев. Из-за сообщения тот несколько часов простоял в поле.

Большинство таких звонков поступает из России, неподконтрольных украинских территорий и стран Балтии – говорят в полиции. Около 95% таких сообщений ложные, но почти каждый случай прорабатывают как достоверный. Кроме реальной взрывчатки, находят и муляжи.

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