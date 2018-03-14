В Киеве земля под музей с фрагментом улицы XIX века все еще может стать торговым центром

На этой неделе киевская власть должна окончательно решить вопрос создания исторического музея под Почтовой площадью. И несмотря на то, что активисты фактически отвоевали землю под музей, сохраняется вероятность захвата земли под строительство торгового центра.

Об этом в прямом эфире 24 Канала рассказал депутат Киевсовета Сергей Гусовский.

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В пятницу, 16 марта, вопрос строительства исторического музея под Почтовой площадью рассмотрят на комиссии Киевсовета. А за несколько недель депутаты должны за это решение окончательно проголосовать.

Я бы хотел сказать что-то успокоительное, однако это было бы неосмотрительно, что есть угроза относительно того, что проект не наберет достаточно голосов. Кто может не проголосовать? За этим надо внимательно смотреть, потому что голосование будет персональным. Я надеюсь, что все депутаты Киевсовета понимают свою ответственность фактически перед историей. Ибо речь не идет о политических мотивах,

– сказал депутат.

Отметим, реконструкцию Почтовой площади начали в 2005 году. Компания, которую связывали с окружением экс-президента Януковича, принялась строить под ней торгово-развлекательный центр. Но в феврале 2015-го ученые нашли под землей фрагмент улицы XI-XII веков и русло древней реки Почайны. Застройщик сначала взялся финансировать раскопки, но впоследствии финансирование остановил и отказался выделить под музей достаточную площадь. После вмешательства активистов власть приостановила и коммерческое строительство, и исторические раскопки.