В Киево-Печерском заповеднике археологи раскопали уникальную стену

Археологи раскопали фундамент и остатки стены, которая была разрушена ханом Батыем во время осады Киева в 1240 году. Обнаружили уникальную находку на территории Киево-Печерского заповедника, на территории которого расположена Лавра.

Об этом сообщает ВВС-Украина.

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По словам заведующего сектором археологии заповедника археолога Сергея Тараненко археологические раскопки проводились у Троицкой надвратной церкви в Митрополичьем саду.



Он добавил, что стена имеет длину 21 метр, но пока раскопали только часть фундаментов, а открывать полностью находку планируют в следующем году.



Фото с места археологических раскопок / Фото ВВС Украина

Археолог уточнил, что находка была частью стены, которая окружала "верхнюю" Лавру. Построили ее в конце XII века, простояла она около 150 лет, до нашествия монголо-татар и взятия Киева в 1240 году



Археологи называют стену уникальной, поскольку в Украине, кроме нее, известно лишь два объекта монументальной фортификации Киевской Руси.



Фото с места археологических раскопок / Фото ВВС Украина