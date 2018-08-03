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В Киевской области двое россиян зверски избили местных и топором разбили авто

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Двое россиян совершили нападение на местных под Киевом
Двое россиян совершили нападение на местных под Киевом / Нацполиция

В четверг, 2 августа, в селе Саливонки, что на Васильковщине под Киевом, двое россиян совершили нападение на двух местных мужчин, а также повредили автомобиль одного из них.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Киевской области.

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Инцидент произошел из-за замечания местного жителя парням, которые поставили рыболовные сети на арендованном мужчиной водоеме. В ответ неизвестные сильно его избили. 59-летнего пострадавшего госпитализировали в больницу. Ему диагностировали травму головы и грудной клетки.

На замечание другого мужчины нападавшие отреагировали также, и агрессивно избили мужчину, а затем топором и битой разбили его авто.

В тот же день подозреваемых нашли и задержали. Ими оказались граждане России 19-ти и 29-летнего возраста.

На одной из местных улиц полицейские заметили и остановили машину, в салоне которой находились подозреваемые лица. Нападавших задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Они сейчас находятся в изоляторе временного содержания,
– отметили в сообщении.

О задержании иностранцев уведомили посольство Российской Федерации и консульский отдел МИД Украины. А по факту нападения открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Если вину подозреваемых докажут, им грозит до семи лет за решеткой.

Теги: Украина – Россия Новости Киева Криминальные новости
Источник: 24 Канал
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